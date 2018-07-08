محمد علي الحوثي يعلق في حواره لـ"سبوتنيك" على تحالف ابن سلمان وابن زايد

وأضاف الحوثي، في مقابلة مع "سبوتنيك" ستنشر لاحقا، أن "التحالف الذي عقد مؤخرا هو محاولة للتغطية على الخسائر التي مني بها التحالف من خلال الابتزاز من أمريكا وغيرها للنظامين لدعمهم او مشاركتهم في العدوان علينا، وهم بهذا التحالف يريدون توحيد صرف الفاتورة من فاتورتين إلى واحدة"، موضحا "الاقتصاد السعودي والإماراتي يعانيان اليوم من اهتزازات عنيفة وصلت الى حد القرض للسندات المالية وإفلاس الشركات الكبيرة وغلاء ورفع الأسعار في هاتين الدولتين وأيضا لمحاولة التغطية على الفشل الإداري في التكتيك والتخطيط الذي ظهر للعيان في اليمن وكان جليا التناقض بينهما كما حصل في سقطرى والجنوب والصراع في المناطق الجنوبية من اليمن".
وتطرق الحوثي، إلى أن حقيقة معركة الساحل والانتصارات الإعلامية لقوى تحالف العدوان "فضحتها المعارك على الأرض وتطورات الميدان، وما أصبح العالم يراه من معجزات صمود ومقاومة يمنية لم يفت في عضدها اقوى أسلحة أمريكا وحلفائها وأموال أغنى دول العالم".
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