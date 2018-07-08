التحالف العربي يصدر 8 تصريحات لسفن متجهة للموانئ اليمنية

قال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي، إن التحالف أصدر 8 تصريحات لسفن متجهة للموانئ اليمنية منها سفينة للحديدة.

وأضاف المالكي في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأحد، 8 يوليو/تموز،2018 أنه عد 23 يوم من التعطيل المتعمد من الحوثيين للسفينة "فولك بيوتي" تدخل ميناء الحديدة، بالإضافة إلى تواجد عدد ٤ سفن بميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها وعدد ٤ سفن تنتظر الدخول.

#التحالف:

تواجد سفينة بمنطقة الانتظار لدخول ميناء الصليف وتواجد 4 سفن بميناء #الحديدة لتفريغ حمولاتها و 4 سفن في انتظار الدخول#اليمن — وكالة انباء المملكة (@anbae_ksa) July 8, 2018

وتابع المتحدث باسم التحالف أن هناك سفينة أخرى تتواجد بمنطقة الانتظار لدخول ميناء الصليف.

وأعلنت قوات الجيش اليمني وقوات التحالف، في 19 يونيو/حزيران الفائت، السيطرة على مجمع المطار في الحديدة، بعد أسبوع من المعارك مع قوات الحوثيين.

وتفرض قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، منذ مارس/آذار 2015، حصارا بحريا وجويا على المناطق، التي يسيطر عليها الحوثيين في شمال اليمن.

وتصدر هذه القوات، بين الحين والآخر، تصاريح للسفن المحملة بمواد الإغاثة، للدخول إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة مسلحي حركة أنصار الله وحلفائها.