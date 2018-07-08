الداخلية السعودية: مقتل رجل أمن ومقيم في هجوم على نقطة أمنية شمالي الرياض

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن المتحدث الأمني باسم الداخلية منصور التركي، أنه "عند الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة من عصر، اليوم الأحد، تعرضت نقطة الضبط الأمني المتمركزة في طريق بريدة الطرفية بمنطقة القصيم إلى إطلاق نار من ثلاثة إرهابيين، واقتضى الموقف التعامل معهم بالمثل، مما نتج عنه مقتل اثنين من الإرهابيين وإصابة الثالث، فيما قتل الرقيب أول سليمان اللطيف، ومقيم من الجنسية البنغلاديشية".
وذكر المتحدث الأمني، أن الجهات الأمنية باشرت إجراءات الضبط الجنائي للواقعة، وأكد التركي أن ما وصفها بالجريمة هي محل المتابعة الأمنية، وسيتم الإعلان عما يستجد في ذلك.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)