الداخلية السعودية: مقتل رجل أمن ومقيم في هجوم على نقطة أمنية شمالي الرياض

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن المتحدث الأمني باسم الداخلية منصور التركي، أنه "عند الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة من عصر، اليوم الأحد، تعرضت نقطة الضبط الأمني المتمركزة في طريق بريدة الطرفية بمنطقة القصيم إلى إطلاق نار من ثلاثة إرهابيين، واقتضى الموقف التعامل معهم بالمثل، مما نتج عنه مقتل اثنين من الإرهابيين وإصابة الثالث، فيما قتل الرقيب أول سليمان اللطيف، ومقيم من الجنسية البنغلاديشية".

Saudi News Agency محمد بن سلمان يتبرع بمبلغ ضخم لمنطقة القصيم

وأفاد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، بمقتل الرقيب أول سليمان عبدالعزيز العبد اللطيف، ومقيم من الجنسية البنغلاديشية، إثر تعرض نقطة أمنية في طريق بريدة الطرفية بمنطقة القصيم إلى إطلاق نار من ثلاثة إرهابيين، مؤكداً أن القوات الأمنية تعاملت مع الإرهابيين بالمثل، مما نتج عنه مقتل اثنين منهم وإصابة الثالث ونقله إلى المستشفى.

وذكر المتحدث الأمني، أن الجهات الأمنية باشرت إجراءات الضبط الجنائي للواقعة، وأكد التركي أن ما وصفها بالجريمة هي محل المتابعة الأمنية، وسيتم الإعلان عما يستجد ‏في ذلك.