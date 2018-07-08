البرلمان العربي يدين العملية الإرهابية في تونس

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف الحرس الوطني التونسي اليوم الأحد، في ولاية جندوبة التونسية، وأدى إلى مقتل عدد من قوات الحرس الوطني التونسي.

وأكد السلمي في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الأحد، 8 يوليو/تموز أن البرلمان العربي "إذ يستنكر بشدة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، فإنه يقف ويتضامن مع جمهورية تونس رئيسا وحكومةً وبرلماناً وشعباً في حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف البغيض.

© AP Photo / Farah Abdi Warsameh البرلمان العربي يطالب بدعم الصومال لمواجهة الإرهاب

وعبر السلمي "عن تقدير البرلمان العربي العالي للجهود التي تبذلها قوات الأمن التونسية لمواجهة قوى الإرهاب والتطرف".

وأعلن السلمي عن دعم البرلمان العربي وتضامنه الكامل مع دولة تونس في كل ما تقوم به من "إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة الجبانة التي تستهدف قوات الأمن والأبرياء من أبناء الشعب التونسي".

وأكد السلمي على ضرورة تكاتف جهود الدول العربية في مواجهة الإرهاب "بما يساهم في وضع حد للجهات الداعمة له، ومحاصرة عناصره الإجرامية، وتجفيف منابع تمويله، وتقويض قدرته على تنفيذ مخططاته الخبيثة في الدول العربية".

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه للجمهورية التونسية رئيسا وحكومة وبرلمانا وشعبا ولأسر الضحايا.