البرلمان العربي يدين العملية الإرهابية في تونس

وأكد السلمي في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الأحد، 8 يوليو/تموز أن البرلمان العربي "إذ يستنكر بشدة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، فإنه يقف ويتضامن مع جمهورية تونس رئيسا وحكومةً وبرلماناً وشعباً في حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف البغيض.
وأعلن السلمي عن دعم البرلمان العربي وتضامنه الكامل مع دولة تونس في كل ما تقوم به من "إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة الجبانة التي تستهدف قوات الأمن والأبرياء من أبناء الشعب التونسي".
وأكد السلمي على ضرورة تكاتف جهود الدول العربية في مواجهة الإرهاب "بما يساهم في وضع حد للجهات الداعمة له، ومحاصرة عناصره الإجرامية، وتجفيف منابع تمويله، وتقويض قدرته على تنفيذ مخططاته الخبيثة في الدول العربية".
وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه للجمهورية التونسية رئيسا وحكومة وبرلمانا وشعبا ولأسر الضحايا.
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