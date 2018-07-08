أنصار الله: استهدفنا منظومة اتصالات التحالف بسلاح الجو المسير في الساحل الغربي

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD التحالف العربي يصدر 8 تصريحات لسفن متجهة للموانئ اليمنية

القاهرة — سبوتنيك . وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة أن "سلاح الجو المسير شن غارات على منظومة الاتصالات العسكرية للتحالف في الساحل الغربي"، دون تحديد مكان الاستهداف.

ويأتي القصف الجوي بعد 3 أيام من غارات مماثلة استهدفت مقر قيادة قوات التحالف العربي في معسكر البريقة بمحافظة عدن جنوب اليمن.

وتقول جماعة أنصار الله إنها تملك طائرات مسيرة نوع "قاصف 1" يبلغ طولها 250 سم، وطول جناحها 300 سم، وهي قادرة على الطيران لمدة 120 دقيقة بمدى يبلغ 150 كيلومترا، ويعمل محركها بالبنزين، وتحمل قذائف شديدة الانفجار.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا منذ 26 آذار/ مارس 2015 دعما للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة "أنصار الله" الحوثيين.

وتعلن "أنصار الله"، بين وقت وآخر، إطلاق صواريخ باليستية تستهدف قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومواقع مدنية وعسكرية ومنشآت اقتصادية داخل الأراضي السعودية.

وتتهم الرياض إيران بتزويد الحوثيين بتقنيات أسلحة وصواريخ باليستية، وطائرات مسيرة دون طيار، تستخدم لشن هجمات، بالإضافة إلى مراكب مفخخة تهدد الملاحة الدولية، وهو ما تنفيه طهران.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل وجرح مئات آلاف المدنيين اليمنيين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.