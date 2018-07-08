الصدر يدعو القوى السياسية العراقية لعدم مناقشة تحالفاتها مع أمريكا ودول الجوار

دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر القوى السياسية العراقية، مساء اليوم الأحد، إلى عدم إشراك الولايات المتحدة ودول الجوار في مداولاتها حول تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، مؤكدا استعداده تشكيل تحالف بعيد عن الاعتبارات الطائفية والحزبية.

القاهرة- سبوتنيك. وغرد الصدر عبر حسابه على (تويتر) قائلا: "على الكتل السياسية قطع الحوار بشأن تشكيل التحالفات ما بعدها مع أمريكا ودول الجوار، فهذا شأننا نحن العراقيين فقط لا غير".

وتابع الصدر "أنصح جميع الكتل السياسية بالابتعاد عن التخندقات والتحالفات الطائفية والعرقية المقيتة"، مؤكدا أنه "على أتم الاستعداد للتعاون لأجل خلق تحالف عابر للمحاصصة الحزبية والطائفية والقومية".

​يذكر أن زعماء وقادة عدد من الكتل السياسية عقدوا اجتماعا في منزل الدكتور سليم الجبوري، مساء أمس السبت 7 يوليو/حزيران، وتدارسوا فيه الأوضاع السياسية الراهنة.

كما بحث الزعماء والقادة، سبل الخروج إلى فضاء يدعم التفاهمات ويعزز الحوار من أجل تقريب وجهات النظر وبلورة رؤى مشتركة حول المرحلة المقبلة ضمن الإطار الوطني.