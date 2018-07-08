© REUTERS / HANDOUT تفاصيل جديدة حول ضرب إسرائيل لمطار التيفور في سوريا

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا " إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاعتداء على مطار التيفور العسكري الذي يقع في محافظة حمص وسط البلاد.

فيما أفاد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" بأن "أضرار مادية وقعت بمطار التيفور بحمص نتيجة استهدافه بصواريخ معادية".

ويعتبر هذا الاعتداء الجديد ليس الأول من نوعه حيث قامت طائرات إسرائيلية من طراز إف 15 بغارة جوية على المطار في التاسع من نيسان/ أبريل الماضي.

وحينها، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "في التاسع من نيسان/ أبريل، الفترة ما بين 03:25-03:53 حسب توقيت موسكو، أطلقت طائرتان إسرائيليتان من طراز "إف-15" من الأراضي اللبنانية، دون دخول المجال الجوي السوري، 8 صواريخ موجهة على مطار التيفور. وتمكنت وحدات الدفاع الجوي التابعة للقوات السورية من اعتراض 5 صواريخ موجهة".

ووفقا للجيش الروسي، فإن 3 صواريخ وصلت إلى الجزء الغربي من المطار.