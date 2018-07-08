للمرة الثانية... ملك المغرب يظهر مع أبو زعيتر

قضى ملك المغرب محمد السادس، نهاية الأسبوع الماضي مع عدد من أصدقائه المقربين.

وبين الأصدقاء المقربين للملك المغربي بطل رياضة القتال الحر "إم إم أ" أبو بكر أبو زعيتر، والذي ظهر مع الملك وشاركه مأدبتى غذاء وبعض الأنشطة الأخرى، حسب موقع اليوم 24 المغربي.

الملك محمد السادس هكذا قضى نهاية الأسبوع مع «أبو زعيتر» في طنجة https://t.co/SsbRrlE28S pic.twitter.com/qYagS47MPv — othman (@othmaneelmachma) July 8, 2018

ورافق البطل أبو زعيتر العاهل المغربي على متن سيارته الخاصة، ودون بروتوكولات رسمية.

وتوجه الملك وأبو زعيتر إلى "الإقامة الملكية "لالة أم سيدي" بمنطقة "الجبل الكبير"، وإلى قصر مولاي المهدي بمنطقة مرشان، حيث قاما بجولة تفقدية داخل أجنحته تمهيدا لتحويله إلى ناد رياضي ملكي سيشرف عليه أبو زعيتر شخصيا".

الملك ب”لوك” العيد رفقة البطل أبو زعيتر: https://t.co/vrBZy7u3bW via @YouTube — Maroc Zone Tv (@maroczonetv) June 16, 2018

وتناول أبو زعيتر وجبة غذاء مع الملك محمد السادس في بيت الضيافة المتواجد في منطقة أشقار التى تطل على المحيط الأطلسي.

وكشفت صحيفة مغربية من قبل عن سبب ظهور الملك محمد السادس مع أبو زعيتر، كون الأخير هو المسؤول عن التمرينات الرياضية للملك.