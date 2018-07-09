اليمن...6 قتلى بعد غارة للتحالف في تعز

ارتفعت حصيلة ضحايا قصف طيران التحالف العربي، أمس الأحد 8 يوليو / تموز، لمزرعة في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، إلى 6 قتلى، إضافة إلى 4 مصابين.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز لوكالة "سبوتنيك" أن حصيلة ضحايا الغارة الجوية، التي وقعت في شعب الداخل بمديرية خدير، ارتفع إلى 6 قتلى، إضافة إلى 4 جرحى، اثنان منهم بحال حرجة".

© AP Photo / Hani Mohammed "سبوتنيك" تنشر الجزء الأول من حوارها مع محمد علي الحوثي

وفي وقت سابق، ذكر مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز، لوكالة " سبوتنيك " أن طيران التحالف شن، أمس الأحد، غارة على مزرعة في منطقة شعب الداخل بمديرية دمنة خدير، أسفرت عن مقتل 2 وإصابة 8 آخرين"، لافتا إلى أن غالبية الضحايا من الأطفال".

ويقوم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 مارس / أذار 2015، بشن غارات مكثفة على مواقع جماعة أنصار الله "الحوثيين" وحلفائهم، المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن، لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لانتزاع السيطرة على مجمل الأراضي اليمنية بعد سيطرة الجماعة عليها في يناير / كانون الثاني 2015.

وأدى النزاع، منذ بدء عمليات التحالف وحتى الآن، إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص وجرح عشرات الآلاف، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.

وتقدر اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعداد اليمنيين الذين يحتاجون لمساعدات بنحو 22.2 مليون شخص، علاوة على أن قرابة مليوني طفل يعانون من سوء التغذية.