محمد بن سلمان يوقع اتفاقية مع فرنسا

وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفاقية ثنائية مع وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي، عقب اجتماع مشترك بينهما في جدة، أمس الأحد 8 يوليو / تموز.

قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن ابن سلمان استعرض، خلال الاجتماع، مجالات التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية مع فرنسا، مشيرة إلى أن الجانبان بحثا تطورات الأحداث الإقليمية.

وذكرت الوكالة أن الاتفاقية التي وقعها ولي العهد السعودي مع وزير الدفاع الفرنسية تخص وسائل حماية المعلومات المصنفة والمحمية.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي مساعد وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن فياض الرويلي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، والملحق العسكري السعودي لدى فرنسا وسويسرا العميد ركن وليد السيف.

كما حضر السفير الفرنسي لدى المملكة فرانسوا غويت، ومدير المكتب العسكري الفرنسي الفريق بحري جان كازابينكا، والمستشار الدبلوماسي غزافيه شاتيل، والمستشار الصناعي هيرفيه غرانجان، والمستشار العسكري العقيد جاك دومونغرو، وملحق الدفاع الفرنسي لدى المملكة العميد بحري غزافيه موناك.