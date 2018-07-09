قطر تكشف تفاصيل الصفقة التي تم نقلها إلى إسرائيل

وطرح العمادي، الفكرة خلال مقابلة أجرتها معه هيئة البث الإسرائيلية العامة أمس الأحد، وقال إنه سيتم وقف إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة من قطاع غزة اذا ما سمحت إسرائيل لخمسة آلاف غزي بالعمل داخل حدودها. وأضاف ان المظاهرات قرب السياج الأمني الفاصل ستتوقف حينها.

© AP Photo / Pool/Brendan Smialowski رسائل ولقاءات "سرية" لأمير قطر تثير قلق إسرائيل

وأشار إلى أن هذه هي "تفاصيل الصفقة التي تم نقلها إلى إسرائيل "، بينما لم يرد أي تعليق فوري من قِبل المسؤولين الإسرائيليين على المقترح القطري.

وتابع العمادي، الذي يقول، إنه يتوسط بين الجانبين عندما تتوتر الأوضاع، إنه "يمكن البدء بدخول خمسة آلاف من سكان غزة للعمل في إسرائيل، مشيراً إلى أن ذلك سيساهم في وقف الاحتجاجات والحرائق الناجمة عن الطائرات الورقية".

وأكد المسؤول القطري أن الصيغة المقبولة عليه هي أسرى مقابل أسرى، مضيفاً أن هناك فجوة ما زالت شاسعة بين موقفي إسرائيل وحماس فيما يتعلق بالتبادل ولم يحرز أي تقدم في هذا الملف، مشيرا إلى أن حماس وإسرائيل تبدلان الوسطاء في هذا الملف.

واعتبر السفير القطري أن إسرائيل أخطأت عندما عادت واعتقلت السجناء المفرج عنهم في صفقة شاليط.

وقتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 136 فلسطينيا خلال مظاهرات حاشدة على حدود غزة منذ 30 مارس/ آذار الماضي، في وقت تسيطر حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على قطاع غزة، وتفرض إسرائيل عليها قيودا على حركة البضائع والأشخاص عبر الحدود استنادا إلى مخاوف أمنية.