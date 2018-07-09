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    خروج حافلات تقل مسلحين من حرستا في الغوطة إلى إدلب، سوريا 22 مارس/ آذار 2018

    "المصالحة الروسي": عدد البلدات المنضمة للهدنة جنوب غربي سوريا يرتفع لـ90

    © Sputnik . Mohammad Maarouf
    العالم العربي
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    أعلن مركز المصالحة الروسي ارتفاع عدد البلدات المنضمة للهدنة في منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا إلى 90 بلدة، بعد انضمام 16 بلدة في محافظة درعا وبلدة واحدة في محافظة السويداء إلى الهدنة خلال الـ 24 الساعة الماضية.

    موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان المركز: "نتيجة نجاح المفاوضات، ارتفع عدد البلدات المنضمة لنظام الهدنة إلى 90. في محافظة درعا 75، بما في ذلك 16 في اليوم الأخير، و15 في محافظة السويداء واحدة منها في اليوم الأخير".

    خروج حافلات تقل مسلحين من حرستا في الغوطة إلى إدلب، سوريا 22 مارس/ آذار 2018
    © Sputnik .
    مغادرة أكثر من 5 آلاف سوري منطقة "خفض التصعيد" الجنوبية عبر ممر إنساني
    وأضاف البيان:"إن الجيش الروسي يعتزم إجلاء نحو 1000 شخص من منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا عبر ممر إنساني".

    وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قالت إن الوضع على الأرض جنوب غربي سوريا، حيث تقود دمشق قتالا ضد الإرهابيين، يختلف اختلافا جذريا عن اللوحة، التي ترسمها وسائل الإعلام الغربية.

    بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ تجاه الأوضاع في الجنوب السوري، مطالبا بالوقف الفوري لـ"الاعتداءات واستكمال المفاوضات".

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