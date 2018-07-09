"إيني" تعلن كشفا نفطيا ثانيا في صحراء مصر الغربية

أعلنت شركة "إيني" الإيطالية للطاقة، اليوم الاثنين 9 يوليو/ تموز، كشفا نفطيا ثانيا، في صحراء مصر الغربية، على بعد ما يقرب من 130 كيلو مترا شمال واحة سيوة.

القاهرة- سبوتنيك وأعلنت الشركة، في بيان لها، عن "كشف ثان للنفط الخفيف في منطقة استكشاف بي وان أكس في الصحراء الغربية بمصر، على بعد ما يقرب من 130 كيلو مترا شمال واحة سيوة".

وأضافت "هذا الاكتشاف في بي وان أكس، يؤكد إمكانية التنقيب والإنتاج العالية من التسلسلات الجيولوجية العميقة لحوض الفاغور".

كما أشارت الشركة إلى أنه "من المتوقع أن يتم نقل إنتاج هذا الحقل عبر البنى التحتية الموجودة حاليا، وشحنه إلى محطة الحمراء عبر الأنابيب الموجودة، بعد موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية على خطة التنمية".