السلطات التايلاندية تعلن استئناف عملية إنقاذ "أطفال الكهف"

أعلنت السلطات التايلاندية استئناف عملية إنقاذ "أطفال الكهف"، اليوم الاثنين 9 يوليو/تموز، بعد أن تم تعليقها أمس.

بانكوك — سبوتنيك. وقال مدير المركز المشترك لعمليات البحث والإنقاذ نارونغساك أوسوتخاناتون في مؤتمر صحفي: "يمكنني إبلاغكم عن استئناف عملية إجلاء الأطفال من الكهف اليوم في الساعة 11 صباحا".

© REUTERS / SOE ZEYA TUN السلطات التايلاندية تعلن تعليق عملية إنقاذ "أطفال الكهف" بعد إخراج ستة منهم

وأعلنت السلطات التايلاندية، أمس، تعليق عملية إنقاذ "أطفال الكهف" بعد إخراج أربعة منهم، مؤكدة أن عملية الإنقاذ ستستأنف في غضون 10 إلى 20 ساعة، بعدما أعلنت نجاح أول عملية إنقاذ للأطفال المحاصرين وإخراج أربعة أطفال ، من أعضاء فريق كرة القدم المدرسي ومدربهم العالقين في كهف جبلي غمرت منافذه مياه الأمطار قبل أكثر من 10 أيام.

وأضاف المسؤولون أن الأولاد الأربعة الذين تم إنقاذهم، أمس، ولم يكشف عن أسمائهم، جائعون لكنهم في صحة جيدة في المستشفى.

وحسب السلطات، فإنه لم يسمح بعد لذوي الأولاد الذين تم إنقاذهم، بلقاء أطفالهم شخصيا، وذلك في انتظار إتمام الفحوص الإضافية المكثفة لحالتهم البدنية.