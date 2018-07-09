عودة خبراء الألغام الروس بعد تدريبهم أكثر من ألف خبير في سوريا

أعلن نائب قائد سلاح الهندسة في القوات المسلحة الروسية قنسطنطين ميشكو، اليوم الاثنين، عودة مدربي المركز الدولي لمكافحة الألغام إلى روسيا قادمين من سوريا، والذين تمكنوا خلال مهمتهم من تدريب أكثر من 1200 خبير.