تسجيل
13:14 09 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    الجيش السوري

    نائبة سورية: ادعاء إسرائيل بأن هجماتها على "التيفور" موجهة للإيرانيين باطل

    © Sputnik . Murad Said
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    علقت عضو مجلس الشعب السوري، عائدة سليمان عريج، على القصف الإسرائيلي الجديد لمطار "التيفور" العسكري، قائلة إن هذا الاعتداء ليس بجديد، وأرجعته إلى الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها المطار للجيش العربي السوري.

    وقالت البرلمانية السورية، في تصريحات لـ"سبوتنيك" اليوم الاثنين 9 يوليو/ تموز، إن مطار "التيفور" العسكري له أهمية استراتيجية كبرى، حيث يقع في مركز البلاد، والاعتداء عليه يمكن أن يكون ضربة موجعة للجيش السوري، ولكن القوات تمكنت من التصدي لهذه الهجمة، من خلال المضادات الجوية.

    القوات الجوية السورية تستأنف الطيران الجوي من مطار القاعدة الجوية السورية الشعيرات، سوريا
    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاعتداء على مطار التيفور العسكري
    وأضافت النائبة عائدة عريج، أن ادعاء الإسرائيليين أن مطار "التيفور" العسكري موقع مهم للقوات الإيرانية غير صحيح، يمكن الرد عليه بأن العسكريين السوريين صرحوا مرارا بأن قوات المقاومة تشارك الجيش العربي السوري، وهي حليف أساسي له في عملياته العسكرية، ولكن القوات الإيرانية ممثلة على مستوى الخبراء.

    وتابعت البرلمانية السورية عن "السويداء" أن "الإيرانيين موجودون على مستوى الخبراء فقط، وهو ما يؤكده المسؤولون العسكريون السوريون دائما، وليس سرا أن المقاومة اللبنانية موجودة على الأرض السورية، وتقاوم إلى جانب الجندي السوري، وأصبحوا شركاء بالدم والعقيدة لهذا العدو المشترك".

    وعن التحركات الدبلوماسية، ردا على هذه الهجمات الإسرائيلية، قالت إن الدبلوماسية السورية تعمل من خلال الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، سواء اجتماعات آستانا أو مفاوضات جنيف، وسوريا ملتزمة بالقرارات الدولية في هذه الاتجاهات، بالتنسيق مع الحليف الروسي، مضيفة: "نحن نثق في الدبلوماسية الروسية، التي تدير هذه العملية كراعي نزيه".

    وأردفت: "كلما شنت إسرائيل هجمات واعتداءات على الأراضي السورية، تقوم الخارجية السورية بمخاطبة الجهات الأممية سواء مجلس الأمن أو الأمم المتحدة برسالة متطابقة حول هذه الانتهاكات واحتفاظ سوريا بحق الرد في مواجهة هذا العدوان، وتطالب باتخاذ إجراءات دولية تردع إسرائيل عن ممارساتها وانتهاكاتها للقرارات الدولية، وبخاصة اتفاق وقف إطلاق النار".

    وتصدت وسائط الدفاع الجوي السورية لهجوم إسرائيلي، مساء أمس الأحد، وأسقطت عددا من الصواريخ التي كانت تستهدف مطار "التيفور" العسكري، حيث أصابت إحدى الطائرات وأرغمت البقية على مغادرة الأجواء.

    الوضع في سوريا - الجشيش السوري في مخيم يرموك للاجئين الفلسطينيين في ضواحي العاصمة دمشق، سوريا
    © Sputnik . Mikhail Voskresensky
    الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي وتصيب إحدى طائراته
    وأفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" بأنه تم إسقاط 6 صواريخ بواسطة الدفاعات الجوية السورية بمحيط مطار "التيفور" انطلقت من الجهة الجنوبية لمنطقة التنف باتجاه المطار، مشيرا إلى أنه تم رصدهم لحظة الإطلاق من جنوب منطقة التنف ولم تخترق الأجواء السورية أكثر من 6 صواريخ.

    وأكد المصدر أنه لم يتم تسجيل أي أضرار بشرية في المطار أو محيطه حيث اقتصرت على المادية البسيطة، لافتا إلى أن العدوان تم عن طريق 3 طائرات حيث تمكنت دفاعاتنا من إصابة أحدها وإجبار البقية على الانسحاب.

    وأكدت قناة "الإخبارية" السورية أن "وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لعدوان إسرائيلي وأسقطت عددا من الصواريخ التي كانت تستهدف مطار التيفور وأصابت إحدى الطائرات وأرغمت البقية على مغادرة الأجواء".

    وبحسب "سانا": "جاء العدوان بالتزامن مع الانكسارات المتتالية للإرهابيين في درعا، حيث ينفذ الجيش العربي السوري عملية عسكرية واسعة ضد المجموعات الإرهابية منذ نحو 15 يوما تمكن خلالها من تحرير عشرات القرى والبلدات وأرغم المجموعات المسلحة في مناطق أخرى على الاستسلام وتسليم أسلحتها وذخيرتها".

    انظر أيضا:

    سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاعتداء على مطار التيفور العسكري
    تفاصيل جديدة حول ضرب إسرائيل لمطار التيفور في سوريا
    قاسمي: إيران سترد على الهجوم الإسرائيلي على مطار التيفور في الوقت المناسب
    ما طبيعة الرد الإيراني على قصف إسرائيل لمطار التيفور السوري
    بوتين ونتنياهو يبحثان ملابسات الضربة الإسرائيلية على مطار التيفور
    الجيش اللبناني: الطيران الإسرائيلي يخرق الأجواء اللبنانية بالتزامن مع قصف مطار التيفور
    الكلمات الدلالية:
    مطار التيفور, أخبار سوريا, الجيش السوري, إسرائيل, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشجعة ترتدي كوكوشنيك، وهي زينة رأس تقليدية روسية في مرحلة المجموعة 1/8 في مباراة بين روسيا وإسبانيا
    مشجعو كأس العالم يرتدون "كوكوشنيك" الروسي
    العقوبات تنقلب على المعاقِب
    العقوبات تنقلب على المعاقب
    الأفضل من بين الأقوياء في مرحلة المجموعة في كأس العالم 2018
    الأفضل من بين الأقوياء في مرحلة المجموعة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك