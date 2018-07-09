أبو الغيط يبحث مع نائب الرئيس الصيني دفع عملية التنمية في الدول العربية

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين 9 يوليو/ تموز، نائب الرئيس الصيني وانج تشيشان، وذلك في إطار اللقاءات التي يجريها الأمين العام خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية.

وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن اللقاء شهد حوارا معمقا حول سبل تحقيق نقلة نوعية في مجرى العلاقات العربية الصينية خلال المرحلة المقبلة تأسيسا على العلاقات التاريخية الراسخة والمتميزة التي تربط الصين والمنطقة العربية والتي يدعمها حاليا وجود توافق في الرؤى بين الجانبين حول العديد من الموضوعات.

© AP Photo / أبو الغيط يبحث مع الخارجية الصينية العمل على الارتقاء بالعلاقات بين الطرفين

كما شهد اللقاء استعراض أهم التطورات التي شهدتها الساحة الدولية بشكل عام والمنطقة العربية على وجه الخصوص.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام أعرب في هذا الإطار عن تقدير الجانب العربي للمساندة الصينية القوية لعدد من القضايا والمواقف العربية المحورية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وكذا للدور الهام الذي تقوم به الصين في تقديم المنح والمساعدات الفنية لعدد من الدول العربية، مشيرا إلى تطلع الجانب العربي لتطوير علاقاته مع الصين في العديد من المجالات.

وأشار أبو الغيط إلى أن الجانب العربي لديه التزام قوي بتنفيذ الاتفاقات والالتزامات التي تم التوافق عليها مع الجانب الصيني في إطار منتدى التعاون، مع انفتاحه على العمل مع الجانب الصيني في إطار مبادرات وبرامج عمل يمكن أن تمثل فائدة هامة للجانبين على غرار "مبادرة الحزام والطريق" الصينية الهامة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن نائب رئيس الجمهورية الصيني أشار من جانبه إلى أن بلاده تحمل تقديرا عاليا للدول وللشعوب العربية انطلاقا من الإسهامات العربية الكبيرة في الحضارة الإنسانية والعلاقات المتميزة التي تربط جمهورية الصين الشعبية بكافة الدول العربية خلال المرحلة الحالية.

كما لفت إلى أن الصين تساند بالكامل الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وتحقيق تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وإنهاء النزاعات المسلحة التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، مع استمرار التزامها بدعم عمليات التنمية في المنطقة.