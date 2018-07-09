قوات الرئيس اليمني تحبط محاولات تسلل لـ"أنصار الله" إلى شمال صعدة الحدودية مع السعودية

أحبطت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بتحالف عسكري عربي ضد جماعة "أنصار الله"، محاولات تقدم لمسلحي الجماعة في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

© REUTERS / Naif Rahma اليمن... التحالف يستهدف صعدة وحجة بـ 32 غارة

القاهرة – سبوتنيك . ونقل موقع الجيش اليمني عن قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد صالح قروش، قوله: "إن المليشيا الانقلابية نفذت 3 محاولات تسلل إلى مواقع الجيش في التباب البيض والمجازة والهشيمة المطلة على مركز مديرية باقم شمال صعدة، في محاولة منها لاستعادتها بعد سيطرة الجيش عليها مؤخراً".

وأضاف العميد قروش أن "اشتباكات عنيفة دارت بين اللواء الخامس حرس حدود والمليشيا الانقلابية، أسفرت عن مصرع 7 من عناصر المليشيا وعشرات الجرحى، فيما لاذت بقية عناصر المليشيا بالفرار"، لافتاً إلى "أن سبب استماتة عناصر المليشيا على هذه المواقع كونها مسيطرة نارياً على مركز مديرية باقم وتعتبر نقاط حاكمة ومتقدمة وستنتقل منها المعارك إلى مركز المديرية".

وأشار إلى أن مدفعية التحالف العربي استهدفت إحدى تجمعات المليشيا بالقرب من مركز مديرية باقم، كبدت المليشيا خسائر فادحة".

وتقود السعودية والإمارات تحالفا عسكريا منذ 26 آذار/مارس 2015، دعمًا للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من قبضة الحوثيين.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.

ويوم الجمعة الماضي، جدد طيران التحالف قصف محافظة صعدة، بالتزامن مع غارات على محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وذكر مصدر في السلطة المحلية بمحافظة صعدة لوكالة "سبوتنيك"، أن "طيران التحالف استهدف بـ 22 غارة مناطق متفرقة في مديرية باقم شمال المحافظة".