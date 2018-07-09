نائبة أردنية تنشغل بلعبة على هاتفها خلال كلمة رئيس الوزراء أمام البرلمان (فيديو)

نشرت صحيفة "الغد" الأردنية، مقطع فيديو لنائبة تنشغل بلعبة على هاتفها خلال إلقاء رئيس الحكومة عمر الرزاز البيان الوزاري أمام مجلس النواب، اليوم الاثنين 9 يوليو/تموز.

وقالت الصحيفة الأردنية، إن "مقطع فيديو يظهر أحد أعضاء مجلس الأعيان الأردني منشغلة بلعبة على هاتفها النقال أثناء إلقاء رئيس الحكومة عمر الرزاز بيانه الوزاري اليوم أمام مجلس النواب".

#فيديو | إحدى أعضاء مجلس الأعيان تنشغل بلعبة على هاتفها النقال أثناء إلقاء رئيس الحكومة البيان الوزاري أمام مجلس النواب



تصوير: أمجد الطويل#الغد #الأردن #عمان pic.twitter.com/KCJ1Cyc1gE — جريدة الغد (@AlghadNews) July 9, 2018

​وأكد أن الحكومة تنطلق في عملها من الالتزام بأحكام الدستور، ومبادئ الدولة الأردنية التي تشتمل على العدالة والحرية والمساواة والوحدة الوطنية.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، خلال قراءته للبيان الوزاري، اليوم، أمام مجلس النواب الأردني، أن الحكومة تتعهد خلال 100 يوم من تشكيلها بخفض النفقات، وإطلاق حوار شامل حول قانون ضريبة الدخل وتشكيل لجنة فنية لدراسة العبء الضريبي الكلي، وبإطلاق مشروع نهضة وطنية شامل لصالح المواطن.

وشهد الأردن، في نهاية مايو/ أيار الماضي، احتجاجات واسعة، على مشروع قانون ضريبة الدخل الأردني، وفي ضوء ارتفاع الأسعار، ودعا المحتجون حينها إلى إقالة حكومة هاني الملقي، وتغيير النهج الاقتصادي.

وأدت الاحتجاجات إلى قبول العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني استقالة حكومة الملقي، وتكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.