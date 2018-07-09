تزامنا مع زيارة أمير الكويت للصين... قرار قطري "بشكل نهائي"

اجتمع سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية، مع وانغ يي مستشار الدولة ووزير الخارجية الصينية، خلال زيارته إلى الصين حاليا، التي تتزامن مع وجود أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقالت صحيفة الشرق القطرية، إنه جرى خلال الاجتماع التوقيع بشكل نهائي على اتفاقية بين حكومتي قطر والصين بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لمواطني البلدين.

© AP Photo / Jon Gambrell زيارة لم تتم منذ 9 سنوات... أمير الكويت يقوم بها للمرة الثانية

في بداية الاجتماع، أشار الوزير القطري إلى احتفال البلدين بالذكرى الـ30 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، مشيدا بالتطور الملموس والمتسارع للعلاقات الثنائية بكل مجالاتها.

وبحث الاجتماع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والسياحية والقنصلية، إضافة إلى مناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الدورة الثامنة لمنتدى التعاون العربي الصيني.

ويتزامن الاجتماع مع زيارة هي الأولى لأمير الكويت منذ 9 سنوات إلى الصين، حيث يقوم الأمير بزيارة من 7 إلى 10 يوليو/تموز الجاري، يشهد خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات المختلفة.