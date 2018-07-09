إسرائيل تغلق معبر كرم أبو سالم مع غزة بسبب بالونات الحرائق

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين 9 يوليو/ تموز، أن إسرائيل ستغلق معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة ردا على سلسلة من الحرائق التي تندلع في الأراضي الزراعية الإسرائيلية.

القاهرة-سبوتنيك. وذكر نتنياهو أن إغلاق المعبر جاء بسبب البالونات والطائرات الحارقة التي يستخدمها الفلسطينيون في إشعال الحرائق داخل الأراضي الإسرائيلية.

© REUTERS / Ahmed Jadallah تقرير إسرائيلي: 600 حريق منذ اختراع الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم الحارقة

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في اجتماع لحزبه "الليكود"، بحسب صحيفة معاريف: "سوف نسد كل شيء على حماس، سنغلق معبر كرم شالوم اليوم".

واستخدم الفلسطينيون، في الفترة الأخيرة، الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم لإشعال الحرائق داخل الأراضي الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية أن الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم الحارقة باتت تشكل تهديدا حقيقيا على المستوطنات المحيطة بغلاف غزة، وذلك بمناسبة مرور مائة يوم على انطلاق العمل الفلسطيني بالاختراع الجديد، منذ 30 مارس/ آذار الماضي، الذي تزامن مع الاحتفال بيوم الأرض الفلسطيني.