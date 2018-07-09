إسرائيل تغلق معبر كرم أبو سالم مع غزة بسبب بالونات الحرائق

القاهرة-سبوتنيك. وذكر نتنياهو أن إغلاق المعبر جاء بسبب البالونات والطائرات الحارقة التي يستخدمها الفلسطينيون في إشعال الحرائق داخل الأراضي الإسرائيلية.
واستخدم الفلسطينيون، في الفترة الأخيرة، الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم لإشعال الحرائق داخل الأراضي الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة معاريف العبرية أن الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم الحارقة باتت تشكل تهديدا حقيقيا على المستوطنات المحيطة بغلاف غزة، وذلك بمناسبة مرور مائة يوم على انطلاق العمل الفلسطيني بالاختراع الجديد، منذ 30 مارس/ آذار الماضي، الذي تزامن مع الاحتفال بيوم الأرض الفلسطيني.
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