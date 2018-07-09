قبيل مغادرة سفير قطر... لاريجاني يرفض تدخل القوى الخارجية

قال رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، إنه يمكن تسوية قضايا المنطقة عن طريق الحوار، مشددا على ضرورة عدم السماح للقوى الخارجية بالتدخل في أمور المنطقة.

ووصف لاريجاني، خلال توديع سفير دولة قطر لدى طهران، علي بن حمد السليطي، "استمرار الحصار على قطر بأنه إجراء غير صحيح، وقال إن "جميع مشكلات المنطقة ينبغي حلها عبر الحوار والتشاور"، وفقا لوكالة مهر الإيرانية.

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وأعرب لاريجاني عن شكره للجهود التي بذلها السفير خلال فترة أداء مهامه، لرفع مستوى العلاقات بين البلدين وخاصة في المجالات السياسية والاقتصادية.

وتابع: "لا ينبغي السماح للقوى خارج المنطقة بالتدخل، لئلا تواجه الحكومات والشعوب مختلف المخططات التآمرية".

من جانبه، أعرب سفير قطر المنتهية مهامه في طهران، عن شكره للدعم الذي قدمته إيران حكومة وشعبا في فترة "فرض الحصار على قطر من قبل بعض الدول العربية".

وقال السليطي إن السفير القطري القادم الذي سيتم إيفاده الى طهران، هو أيضا شخص فاعل، وسيتابع تنمية العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية، معربا عن أمله في تطوير العلاقات بين البلدين أكثر مما مضى.

وكان السفير علي بن حمد السليطي قد بدأ مهامه سفيرا لدولة قطر لدى طهران منذ أكثر من 4 سنوات، والآن من المقرر أن يحل محله السفير محمد سعد الفهيد الهاجري بقرار من أمير دولة قطر.