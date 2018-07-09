الحوثي لـ"سبوتنيك": إن كانت السعودية والإمارات تريدان محاربة إيران فبينهما حدود مشتركة

قال محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية لجماعة "أنصار الله"، إن "الأرض اليمنية ليست ساحة لتصفية الحسابات بين الدول ولن نسمح بذلك".

وأضاف رئيس اللجنة الثورية، في مقابلة مع "سبوتنيك" سينشر الجزء الثاني منها لاحقا، أن التجاذبات بين إيران والسعودية لها أبعادها وسجالها ونتمنى السلام للجميع، ونريد من العالم أجمع أن يدعم موقف اليمن والشعب اليمني المظلوم المعتدى عليه والمحاصر منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وتابع الحوثي: "إذا كانت السعودية والإمارات ترى أن إيران عدو لهما فبينهم حدود مشتركة، فليحاربوها مباشرة إن كانوا صادقين، فأقرب نقطة فاصلة بينهم تقدر بعشرات الكيلوات فقط".

وكان رئيس اللجنة الثورية لـ"أنصار الله" قد أجرى مقابلة صحفية مطولة مع "سبوتنيك" تم نشر الجزء الأول منها، تناول خلالها الكثير من القضايا التي عاشتها صنعاء خلال سنوات الحرب حتى توقيت إجراء المقابلة.