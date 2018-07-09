الحوثي: هذا هو السبب الحقيقي لتوجهنا نحو الجنوب

وأضاف رئيس اللجنة الثورية في مقابلة مع "سبوتنيك": "عندما لاحظنا أن هناك تجييرا لموقف الجيش واللجان تم الانسحاب إلى خطوط دفاعية لم يستطيعوا كسرها إلى اليوم، وأعتقد أننا وكثير من القوى الوطنية دفعنا ثمن وقوفنا مع القضية الجنوبية وحقوق أبناء الجنوب قبل تشكل القضية الجنوبية في الموقف الثابت من حرب صيف 1994، والجنوبيون اليوم وحدويون حتى النخاع حتى ممن يعلنون أنهم مع الانفصال فهم يقاتلون اليوم تحت مظلة التحالف الذي أعلن أنه مع يمن واحد في أكثر من بيان".
وأشار إلى أن "الوحدة الاجتماعية قائمة ولن تؤثر فيها الأخطاء السياسية ومؤامرات الخارج المستمرة على اليمن عقدا بعد آخر، والرهان على الوعي اليمني شمالا وجنوبا هو الأصل، ونحن أيضا لسنا مع مصادرة حقوق الشعب لا في الشمال ولا في الجنوب ولا في أي منطقة يمنية ولكننا تحدثنا هنا لتوضيح أن كل ما يقال عكس ما يعملون به في الواقع حتى لا يغتر أحد".
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