الحوثي: هذا هو السبب الحقيقي لتوجهنا نحو الجنوب

قال محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية لجماعة "أنصار الله" إن "الجماعة لم تذهب إلى الجنوب أولا لمحاربة الجنوبيين، وإنما كان هناك توجه وتم الإعلان عنه لمحاربة القوى الإرهابية التي اتخذت من العمق الجنوبي محطة لانطلاقها للتفجير والتفخيخ".

وأضاف رئيس اللجنة الثورية في مقابلة مع "سبوتنيك": "عندما لاحظنا أن هناك تجييرا لموقف الجيش واللجان تم الانسحاب إلى خطوط دفاعية لم يستطيعوا كسرها إلى اليوم، وأعتقد أننا وكثير من القوى الوطنية دفعنا ثمن وقوفنا مع القضية الجنوبية وحقوق أبناء الجنوب قبل تشكل القضية الجنوبية في الموقف الثابت من حرب صيف 1994، والجنوبيون اليوم وحدويون حتى النخاع حتى ممن يعلنون أنهم مع الانفصال فهم يقاتلون اليوم تحت مظلة التحالف الذي أعلن أنه مع يمن واحد في أكثر من بيان".

وتابع الحوثي : "تستغل بعض الشعارات لتهييج الشارع الجنوبي لتحشيده تحت شعارات فارغة، وهم يعلمون أن شعاراتهم ليست إلا للتحشيد لمشاريعهم الشخصية، وأنت تعرف أن ما كان يرددونه أنهم ضد نظام وقادة ٧/٧ هم اليوم من يحمون من دخل إلى عدن في قصر المعاشيق ويعترفون بشرعيته وهو معلوم أن هادي وغيره ممن هم اليوم في عدن كانوا من أبرز قادة 7/7 ويقاتلون جنبا إلى جنب مع "الإصلاح" في كل الجبهات، وهذه التصرفات تثبت ان الشعارات المعلنة فضفاضة، وأن موقف كل اليمنيين هو موقف ثابت أن اليمن ملك لكل اليمنيين".

وأشار إلى أن "الوحدة الاجتماعية قائمة ولن تؤثر فيها الأخطاء السياسية ومؤامرات الخارج المستمرة على اليمن عقدا بعد آخر، والرهان على الوعي اليمني شمالا وجنوبا هو الأصل، ونحن أيضا لسنا مع مصادرة حقوق الشعب لا في الشمال ولا في الجنوب ولا في أي منطقة يمنية ولكننا تحدثنا هنا لتوضيح أن كل ما يقال عكس ما يعملون به في الواقع حتى لا يغتر أحد".