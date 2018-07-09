حركة حماس تصف إجراءات نتنياهو ضد غزة بالـ"جريمة ضد الإنسانية"

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الاثنين: "مصادقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على إجراءات إضافية لتشديد الحصار ومنع دخول المواد والبضائع إلى غزة جريمة جديدة ضد الإنسانية تضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي الأسود بحق شعبنا الفلسطيني وأهلنا في القطاع".

© AP Photo / Adel Hana والدة أسير إسرائيلي تستعطف حماس (فيديو)

وأضاف برهوم "الصمت الإقليمي والدولي على جريمة الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما شجع العدو الإسرائيلي للتمادي في إجراءاته الإجرامية المخالفة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية".

وتابع البيان: "حركة حماس تدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لمنع هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة، ومغادرة الموقف السلبي الصامت، والعمل على إنهاء حصار غزة، ووقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق غزة وسكانها".

وأتم برهوم أن من يتحمل كل النتائج المترتبة على هذه السياسات "العنصرية المتطرفة" هي الحكومة الإسرائيلية.