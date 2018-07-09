الأمم المتحدة ترحب بطلب سوريا منها تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي جنوب البلاد

© Sputnik . Mikhail Alaeddin موسكو: غالبية قادة الجماعات المسلحة في درعا ينضمون للجيش السوري

دمشق — سبوتنيك . وقال منسق أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية والإنسانية في سوريا، علي الزعتري، في بيان صدر عن مكتب الأمم المتحدة وصل وكالة "سبوتنيك" نسخة عنه: "نرحب بطلب الحكومة السورية من الأمم المتحدة في سوريا تقديم المساعدات الإنسانية لآلاف العائلات المدنية في المناطق الريفية المتضررة في الجنوب السوري".

وأضاف منسق أنشطة الأمم المتحدة في سوريا: "نرحب بطلب الحكومة السورية تقديم المساعدات وتسيير القوافل الإنسانية لأهالي محافظات درعا والسويداء والقنيطرة، حيث تتسم الظروف المعيشية للمدنيين المتضررين من النزاع في الجنوب السوري بالصعوبة في الوقت الحالي".

وتحدث الزعتري عن "جاهزية الأمم المتحدة لبدء الاستجابة الإنسانية الفورية والتحرك العاجل لتسيير قوافل المساعدات الإنسانية لتأمين الاحتياجات الأساسية للمدنيين في محافظات درعا، والسويداء، والقنيطرة، وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية".

وأضاف الزعتري أن "الأمم المتحدة في سوريا زودت منظمة الهلال العربي السوري والشركاء الإنسانيين بكميات كبيرة من المواد الغذائية والصحية من مستودعاتها بدمشق منذ بدء الأحداث في الجنوب السوري، والتي تم توزيعها من قبل الهلال الأحمر في عديد المناطق هناك".

وأضاف، "نتطلع إلى عودة الخدمات الحكومية الضرورية بأسرع وقت ممكن مع التركيز على تلبية احتياجات السكان لاستعادتهم الشعور بالاستقرار والأمان وعودتهم بأسرع وقت ممكن لحياتهم الطبيعية".

وختم الزعتري بالقول إن "المنظمة الأممية تؤكد من جديد استعدادها لتوسيع نطاق المساعدات، وتدعو جميع أطراف النزاع إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتقديم الحماية للأشخاص المحتاجين، بما يتماشى مع التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي".