إعادة تشغيل مطار كركوك أمام الرحلات الجوية الأسبوع المقبل

قال مكتب محافظ كروك، اليوم الاثنين 9 يوليو/تموز، إن وزارة النقل العراقية، إنها وافقت على إعادة تشغيل مطار كركوك الدولي أمام الرحلات الجوية، اعتبارا من الأسبوع المقبل.

بغداد — سبوتنيك. ووافقت وزارة النقل العراقية، على إعادة تشغيل مطار كركوك الدولي الأسبوع المقبل أمام الرحلات الداخلية والدولية.

© AP Photo / Emad Matti بيان للجيش العراقي: القوات الأمنية تسيطر على مطار كركوك

وذكر بيان صادر عن مكتب محافظ كركوك ، راكان سعيد الجبوري، عقب لقائه وزير النقل، كاظم فنجان الحمامي، أن "إعادة افتتاح مطار كركوك الدولي له أهمية لما تقدمه المحافظة من خدمات لمليون ونصف المليون نسمة من أبناء كركوك وثلاثة ملايين نسمة لمواطني ديالى وصلاح الدين وجنوب الموصل".

وأضاف أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي وافق على إحالة مشروع مطار كركوك وفق الاستثمار".

وأعلن وزير النقل بحسب البيان، أن "الوزارة ستقوم بتشغيل مطار كركوك الدولي، خلال الأسبوعين المقبلين أمام الرحلات الدولية لتركيا ولبنان وإيران، والرحلات الداخلية مع العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، بما يضمن وصول المسافرين من كركوك".

يذكر أن محافظ كركوك المقال، نجم الدين كريم، أعلن، عام 2012، أن رئيس الوزراء آنذاك، نوري المالكي، وافق خلال لقاء جمعهما على تحويل مطار كركوك (الذي عرف بعد حرب العام 2003 بـ"مطار الحرية") من عسكري إلى مدني، وأوعز إلى وزير النقل حينها، هادي العامري، بالمباشرة في اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن.