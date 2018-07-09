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21:47 09 يوليو/ تموز 2018
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    تركي المالكي

    التحالف يوضح تفاصيل عملية تدمير منظومة الاتصالات الحوثية في صعدة

    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
    العالم العربي
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    قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، إن قوات التحالف لديها أدلة "تثبت وجود خبراء عسكريين أجانب لتدريب أفراد المليشيا الحوثية المدعومة من قبل إيران عسكريا، وتزويدها بمنظومة اتصالات متكاملة".

    وأشار المالكي، خلال مؤتمر صحفي في الرياض، إلى "تورط تنظيم حزب الله في هذا الأمر، وإسهامه في تشغيل مواقع مختلفة للقيادة والسيطرة بمحافظة صعدة، دمرت قوات التحالف خمسة مواقع منها بعد استهدافها في جبال مشطب ومران ورازح والمقلق والنوعة"، وفقا لموقع "سبق" السعودي.

    ميناء الحديدة
    © REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD
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    وقال إن "منظومة الاتصالات الحوثية توزعت على 5 مواقع في صعدة"، مضيفا: "منظومة الاتصالات الحوثية التي تم تدميرها حصلت عليها من ميليشيات حزب الله"، وفقا لموقع "العربية".

    وبث المالكي خلال المؤتمر مشاهد حية لعمليات الاستهداف وتدمير منظومة اتصالات متطورة تابعة لـ"أنصار الله" كانت تستخدمها بمساعدة "حزب الله"، بحسب ما لدى التحالف من أدلة، مبينا أن "منظومة الاتصالات الحوثية العسكرية المدمرة استُخدمت بمساعدة خبراء إيرانيين".

    وأضاف العقيد الركن المالكي أن منظومة الاتصالات المدمرة كانت مرتبطة بغرفة قيادة وسيطرة في محافظة عمران، وتتشعب إلى أكثر من موقع: "موقع اتصالات ومبان تحكم في جبل الوشحة بمحافظة حجة، وموقع اتصالات ومباني تحكم في جبل مفتاح وجبل مران بمحافظة صعدة، والذي يُعد مركز قيادة وسيطرة، وموقع اتصالات وغرف تحكم ومولدات كهربائية لغرف العمليات وهوائيات في جبل النوعة بمحافظة صعدة".

    تركي المالكي
    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
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    كما تتشعب إلى موقع اتصالات ومباني تحكم في رأس الجبل في رازح بصعدة، وموقع اتصالات ومباني تحكم في جبل مشطب الغربي بصعدة، وموقع اتصالات ومباني تحكم في جبل مشطب الشرقي بصعدة".

    وصرح بأن "منظومة الاتصالات المدمرة تبرهن على أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تم تزويدها بإمكانات عالية عسكريا لربط جميع المواقع والصواريخ ومضادات الطائرات بعضها ببعض من خلال المواقع الجبلية الوعرة والكهوف".

    وأشار المالكي إلى أن "الحل السياسي هو الأمثل بالنسبة لليمن بعيدا عن التعنت الحوثي، فهو العائق الوحيد أمام مهمة المبعوث الأممي في اليمن غريفيث".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار السعودية, الحرب اليمنية, جماعة أنصار الله الحوثي, العقيد الركن طيار تركي المالكي, السعودية, اليمن
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