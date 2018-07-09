القبض على إرهابيين متورطين بقتل واختطاف مدنيين في العراق

بغداد — سبوتنيك. وقال العبادي لعدد من وسائل الإعلام في تصريح من محافظة ديالى التي زارها اليوم "خلال الفترة الماضية جرت عمليات محدودة لاعتداء على مواطنين وعمليات اختطاف وقد لاحقت القوات الأمنية هذه الجماعات وقبضت على بعض المسؤولين عن هذه الجرائم".
وتابع أن "القوات الأمنية ستكون بالمرصاد لهذه الجماعات، وأن هذا العمل سيستمر لحين القضاء على آخر إرهابي في العراق".
وشهدت الأيام القليلة الماضية عمليات قتل واختطاف لمدنيين عراقيين على طريق بغداد- ديالى- كركوك، ما دفع القوات الأمنية إلى تنفيذ عملية عسكرية (اطلق عليها اسم ثأر الشهداء) لتأمين الطريق ومناطق أخرى قريبة في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين.
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