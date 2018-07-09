"على ظهر الباخرة الملكية"... صورة نادرة للملك فيصل بن عبد العزيز

نشرت صحيفة سعودية صورة نادرة للملك السعودي فيصل بن عبد العزيز، وهو في عمر الرابعة عشر.

وبحسب صحيفة "صدى" السعودية، يظهر الملك في الصورة بينما كان في طريقه إلى إنجلترا في مهمة رسمية عام 1922.

صورة نادرة للملك فيصل بن عبدالعزيز وهو في سن الـ14 عامًاhttps://t.co/tzJRBi7oCr#الملك_فيصل pic.twitter.com/dG6vj7ig2I — صحيفة صدى (@slaati) July 9, 2018

وتضيف الصحيفة أن الصورة يرجع تاريخها إلى ما يقرب من 100 عام، حيث كان الملك على ظهر الباخرة الملكية. وكان يرافقه الكاتب السعودي عبد القصيبي.

يذكر أن الملك فيصل تولى مقاليد الحكم في 2 نوفمبر/تشرين 1964 بعد تنحي أخيه الشقيق عن الحكم الملك سعود بسبب أمراضه المتعددة.

وشهد عهده الكثير من الأحداث أبرزها قيامه بقطع النفط عن الولايات المتحدة وكل الدول الداعمة والموالية لإسرائيل، كما جهر برفضه الشديد إقامة وطن لليهود في فلسطين.