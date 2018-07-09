وكالة: السعودية لم تحقق مكاسب كبرى في أكبر معارك حرب اليمن… وإليك سر تفوق الحوثيين

كشفت وكالة "رويترز" الأمريكية أن التحالف العربي بقيادة السعودية لم يحقق مكاسب كبرى في هجومه لانتزاع السيطرة على ميناء الحديدة اليمني من يد الحوثيين.

وأضافت الوكالة، في تقرير نُشِرَ مساء اليوم 9 يوليو/تموز، أن ذلك يحرمه من التفوق الحاسم الذي كان يسعى له في مواجهة جماعة الحوثي في مساعي السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

معركة الحديدة.. أكبر معارك حرب اليمن

شن التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات الهجوم على المدينة المحصنة المطلة على البحر الأحمر في 12 يونيو/حزيران في أكبر معركة في الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات وتخشى الأمم المتحدة في أن تتسبب في مجاعة.

وكان التحالف قد تعهد بتنفيذ عملية سريعة للسيطرة على الميناءين الجوي والبحري في الحديدة دون دخول مركز المدينة لتقليص الخسائر في صفوف المدنيين وتجنب عرقلة العمل في الميناء الذي يعد شريانا لملايين في البلاد.

التحالف يعلن السيطرة.. والحوثي ينفي

لكن التحالف لم يحقق تقدما يذكر في الحملة التي تقول كل من السعودية والإمارات إنها تهدف إلى قطع خط إمداد الحوثيين الرئيسي وإجبار الجماعة على الجلوس إلى مائدة التفاوض.

وكان التحالف في 20 يونيو/ حزيران أعلن أنه سيطر على مطار الحديدة لكن مصادر في الجيش المحلي وجماعات الإغاثة قالت لرويترز إن ليس هناك سيطرة كاملة على المطار والمنطقة المحيطة به والتي تمتد لمسافة 20 كيلومترا لأي من الجانبين.

وقال محمد علي الحوثي القيادي في الجماعة لرويترز:

التحالف لم يسيطر على الإطلاق على المطار.

وقال مصدر في الجيش اليمني المؤيد للتحالف إن الحوثيين يسيطرون على الضواحي الشمالية للمنطقة فيما تحاول القوات التي يدعمها التحالف الحفاظ على مواقعها على المشارف الجنوبية.

وقال مسؤول إغاثة كبير طلب عدم ذكر اسمه لرويترز إن قوات التحالف اخترقت في البداية محيط المطار "لكن الأمر لم يدم إلا لأقل من 24 ساعة وتم إخراجهم من هناك".

وأكد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف إن المطار حاليا تحت سيطرة التحالف على الرغم من أن مسلحي الحوثيين يواصلون "إطلاق النار بشكل غير مباشر" من المناطق المحيطة صوب المطار.

وقال لرويترز اليوم الاثنين: "التحالف يسيطر بالكامل على المطار وليس هناك وجود لمسلحين حوثيين في محيطه".

وقال مسؤول إماراتي إن تصريح المالكي يمثل موقف البلدين.

حرب العصابات.. سر تفوق الحوثيين

يسلط الموقف الضوء على التحديات الهائلة التي تواجه التحالف في مسعاه للسيطرة على ميناء الحديدة في غياب حل سياسي.

ويتفوق الحوثيون الذين يسيطرون على المناطق الأكثر كثافة سكانية باليمن بما يشمل العاصمة صنعاء في استخدام طرق حرب العصابات.

وتعرضت القوات التي تقودها الإمارات قرب المطار وعلى طريق ساحلي يستخدمه التحالف لإعادة إمداد قواته من قواعد عسكرية على الساحل الغربي لمناوشات من المسلحين الحوثيين.

وبعد أن أعلنت الإمارات وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية لإعطاء جهود الوساطة من الأمم المتحدة فرصة للنجاح اندلع القتال مجددا يومي الجمعة والسبت في الوقت الذي حاولت فيه القوات المدعومة من التحالف دفع مسلحي الحوثيين للتقهقر بعيدا عن الساحل لتأمين الشريط الساحلي جنوبي الحديدة.

اخبار اليمن اليوم الاثنين 9/7/2018 تعزيزات متواصلة لحسم معركة مدينة وميناء #الحـديدة https://t.co/8jhT3bNyVr pic.twitter.com/8tocLCZkPW — حضرموت نت (@7adramout_net) July 9, 2018

وقال جوست هلترمان مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية "من الصعب توقع هزيمة سريعة للحوثيين في الحديدة حتى إن قام التحالف بتفعيل دور ما يشير إليها بالمقاومة المحلية".

وتدخل التحالف العربي المدعوم من الغرب في حرب اليمن في 2015 لإعادة السلطة للحكومة المعترف بها دوليا لكن لم يحقق أي طرف تقدما حاسما في الصراع الذي يعتبر على نطاق واسع حربا بالوكالة بين السعودية وإيران.

جولات مكوكية أممية لحلحلة الأزمة

ويقوم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث بجولات مكوكية بين الأطراف المتحاربة لتجنب شن هجوم شامل على الحديدة تخشى الأمم المتحدة من أن يؤدي إلى تفاقم أزمة إنسانية توصف بالفعل بأنها الأكثر إلحاحا في العالم.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH المبعوث الأممي: حققنا 3 إنجازات في اليمن

وعقد جريفيث جولة ثانية من المحادثات مع الحوثيين في صنعاء الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن يقوم بالمثل مع الرئيس عبد ربه منصور هادي الموجود حاليا في مقر حكومته المؤقت في مدينة عدن جنوب البلاد.

وتقول الأمم المتحدة إن الحوثيين عرضوا تسليم إدارة الميناء للأمم المتحدة في إطار اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة لكن التحالف قال إن على الحوثيين الانسحاب من الساحل الغربي.

وتتهم الدول العربية في التحالف الحوثيين باستخدام الميناء لتهريب أسلحة إيرانية الصنع بما في ذلك صواريخ استهدفت مدنا سعودية. وتنفي طهران والحوثيون تلك الاتهامات.