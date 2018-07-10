الرئيس الصيني يعلن تقديم دعم مالي لفلسطين

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن بكين ستقدم مساعدات لفلسطين قيمتها 15 مليون دولار، مشيرا إلى أن بلاده تسعى لتقديم الدعم المالي لتحقيق التنمية في الشرق الأوسط.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich إسرائيل تمنع متضامنا سويديا من دخول فلسطين

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء 10 يوليو / تموز، مشيرة إلى أن جين بينغ، أدلى بتلك التصريحات خلال كلمته أمام ممثلي الدول العربية في اجتماع في بكين.

وفي ديسمبر / كانون الأول الماضي، توجه وفد فلسطيني إلى الصين برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، الذي قال حينها إنه يجري إنه سيبحث سبل إيجاد راع نزيه على عملية السلام بدلا من الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية اعتراف رئيسها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ووقعت الصين وفلسطين مذكرة تفاهم لدراسة جدوى اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الدولتين، في ديسمبر / كانون الأول الماضي.