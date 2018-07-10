اليمن...إطلاق نار كثيف يستهدف "كيسا بلاستيكيا" فوق القصر الرئاسي بعدن

رصدت قوات حماية القصر الرئاسي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، جنوبي اليمن، جسما غريبا في في السماء، وقامت بإطلاق النار باتجاهه بكثافة من أسلحتها المتوسطة.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن لوكالة "سبوتنيك" "أن قوات الحماية الرئاسية المكلفة بحماية قصر معاشيق، الذي يقيم فيه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اشتبهت في جسم غريب كان يطير في السماء، فجر اليوم الثلاثاء 10 يوليو / تموز، معتقدة أنه طائرة من دون طيار، واستهدفته بنيران مضاداتها الأرضية".

© AP Photo / Saudi Press Agency التحالف العربي يسقط طائرة مسيرة لـ"أنصار الله" في عدن

وأضاف: "تبين لقوات الحماية أن الجسم الغريب ماهو إلا كيسا بلاستيكيا سحبته الرياح، إثر العاصفة الرملية التي شهدتها عدن الساعات الماضية".

يذكر أن جماعة أنصار الله "الحوثيين" استهدفت الخميس الماضي، مقر قيادة قوات التحالف العربي في معسكر البريقة في محافظة عدن، بغارات جوية نفذتها طائرة مسيرة، أعلنت قوات التحالف إسقاطها.

وتقول جماعة أنصار الله إنها تملك طائرات مسيرة نوع "قاصف 1" يبلغ طولها 250 سم، وطول جناحها 300 سم، وهي قادرة على الطيران لمدة 120 دقيقة بمدى يبلغ 150 كيلومترا، ويعمل محركها بالبنزين، وتحمل قذائف شديدة الانفجار.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا منذ 26 آذار/ مارس 2015 دعما للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة "أنصار الله" الحوثيين.

وتعلن "أنصار الله"، بين وقت وآخر، إطلاق صواريخ باليستية تستهدف قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومواقع مدنية وعسكرية ومنشآت اقتصادية داخل الأراضي السعودية.

وتتهم الرياض إيران بتزويد "الحوثيين" بتقنيات أسلحة وصواريخ باليستية، وطائرات مسيرة دون طيار، تستخدم لشن هجمات، بالإضافة إلى مراكب مفخخة تهدد الملاحة الدولية، وهو ما تنفيه طهران.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل وجرح مئات آلاف المدنيين اليمنيين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.