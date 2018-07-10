الخارجية الليبية تعلن توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية بنما

قام وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، لطفي المغربي، والوفد المرافق له خلال زيارة لجمهورية بنما، أمس الاثنين 9 يوليو/تموز، بتوقيع مذكرة تفاهم للتشاور السياسي مع نائبة وزير الخارجية لشؤون التعاون ماريا لويزا نافاروا.

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طرابلس – سبوتنيك . وقالت وزارة الخارجية لحكومة الوفاق الوطني الليبية في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "قام وفد ليبي برئاسة السيد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بحكومة الوفاق الوطني لطفي المغربي بزيارة إلى جمهورية بنما، يوم أمس الاثنين الموافق 9 تموز/يوليو، حيث اجتمع في مقر الخارجية البنمية بالسيدة ماريا لويزا نافاروا، نائبة وزير الخارجية لشؤون التعاون".

وأضاف البيان: "الجانبان اتفقا على النظر في توقيع مذكرة تفاهم للتشاور السياسي"، وأن "الجانبين تناولا خلال الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين والمواضيع ذات الاهتمام المشترك ومتابعة العمل على تعزيز التعاون ومواصلة التنسيق في المحافل الدولية والإقليمية".

وأشارت وزارة الخارجية الليبية في بيانها إلى أن "السفارة الليبية في بنما قد نظمت لقاءً جمع الوفد الليبي مع عدد من سفراء دول أمريكا اللاتينية شمل كل من سفراء البرازيل والمكسيك والبارغواي وهندوراس والدومينيكان حيث قدم خلاله السيد الوكيل عرضا للوضع السياسي في ليبيا وآخر التطورات".

وأوضح البيان أن "السفراء أعربوا عن اهتمامهم بتعزيز العلاقات الثنائية، وتقييم التطورات على المستويين الإقليمي والدولي متمنين إنجاز الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للشعب الليبي".

وحضر اللقاء كل من السيد مدير إدارة شؤون الأميركتين، والسيد القائم بأعمال السفارة الليبية في بنما، بالإضافة إلى المكلف بقسم أمريكا الوسطى والكاريبي بوزارة الخارجية لحكومة الوفاق الوطني الليبية.