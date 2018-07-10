لقاءان للملك سلمان وولي عهده مع الوزير البريطاني... هذا ما حدث

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام في جدة، وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات الاقتصادية وفرص تطويرها وفق رؤية المملكة 2030".

© AP Photo / Dominic Lipinski بريطانيا تؤكد أن زيارة محمد بن سلمان مرحلة جديدة في العلاقات مع السعودية

وأكد الوزير البريطاني دعم بلاده لخطط المملكة العربية السعودية الطموحة من خلال رؤية المملكة 2030.

وأوضح، في بيان رسمي بمناسبة زيارته للمملكة، أن "البلدين يعملان بشكل وثيق من أجل تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية لتنويع مصادر الدخل، منوها إلى أن تعزيز فرص التجارة والاستثمار ستعود بالمنفعة الكبيرة للقطاعات الخاصة والعامة في البلدين الصديقين.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وقع اتفاقية ثنائية مع وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي، عقب اجتماع مشترك بينهما في جدة، الأحد الماضي.