لقاءان للملك سلمان وولي عهده مع الوزير البريطاني... هذا ما حدث

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات الاقتصادية وفرص تطويرها وفق رؤية المملكة 2030".
وأكد الوزير البريطاني دعم بلاده لخطط المملكة العربية السعودية الطموحة من خلال رؤية المملكة 2030.
وأوضح، في بيان رسمي بمناسبة زيارته للمملكة، أن "البلدين يعملان بشكل وثيق من أجل تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية لتنويع مصادر الدخل، منوها إلى أن تعزيز فرص التجارة والاستثمار ستعود بالمنفعة الكبيرة للقطاعات الخاصة والعامة في البلدين الصديقين.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وقع اتفاقية ثنائية مع وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي، عقب اجتماع مشترك بينهما في جدة، الأحد الماضي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)