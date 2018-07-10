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    أمير قطر مع قوات الجيش

    بعد زيارة الأمير... فرنسا توضح حقيقة إقامة قاعدة عسكرية في قطر

    © AP Photo /
    العالم العربي
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    كشفت فرنسا حقيقة الأنباء التي تحدثت عن إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية فرنسية في قطر، وذلك بعد أيام من زيارة قام بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى باريس.

    وقال السفير الفرنسي لدى قطر إيريك شوفالييه:"إن ما يتردد عن امكانية إنشاء قاعدة عسكرية فرنسية في قطر محض شائعات لا ينبغي تصديقها، مؤكدا في الوقت ذاته استلام الدوحة الدفعة الأولى من طائرات الرافال العام المقبل، من إجمالي 36 طائرة رافال إلى دولة قطر، على أن تستلم جميع الطائرات والأطقم المؤهلة لتشغيلها قبل حلول عام 2022، وذلك وفقاً لصحيفة "الشرق" القطرية.

    أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارته إلى فرنسا
    © REUTERS / REGIS DUVIGNAU
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    وخلال مؤتمر صحفي، أعقب الزيارة الرسمية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى فرنسا، قال السفير شوفالييه: "الزيارة اكتسبت أهمية كبيرة في حد ذاتها لأنها جاءت بعد أقل من عام على زيارة سابقة للشيخ تميم إلى فرنسا، وتلتها زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للدوحة".

    وعلق السفير شوفالييه قائلا: "زيارة أمير قطر سارت في أجواء إيجابية وناجحة للغاية، كما أن حضور الشيخ حمد نجل أمير قطر كان مميزا، وصعوده إلى طائرة الرافال ووجوده في قصر الإليزيه، أعطى بعدا إنسانيا للزيارة، وأكد تقارب وخصوصية العلاقات بين قائدي البلدين".

    كما أشار إلى أن "الزيارة اكتسبت أهمية خاصة لأهدافها المتعددة في مكافحة الإرهاب، ومحاولة إيجاد حلول للأزمة الخليجية الراهنة وكذلك التعاون الاقتصادي".

    وفي الشق الاقتصادي، نوه السفير الفرنسي، إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطر وفرنسا كبير جدا، وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاع في حجم التبادل التجاري، مشيرا إلى تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر الأولى فقط من العام الحالي.

    ولفت إلى أن حجم عقود المشاريع بين قطر وفرنسا بلغ 25 مليار يورو خلال السنوات الأربعة الماضية، وأضاف: "الأمر المهم في هذه العقود أنها ليست قصيرة المدى، بل أنها عقود على المدى الطويل، وتمتد إلى 20 أو 25عاما، وهذا يعطي نظرة بأن هناك مسار شراكة استثمارية وتعاون على المدى الطويل بين الدولتين".

    وتطرق السفير الفرنسي إلى موقف بلاده من الأزمة الخليجية، مؤكداً أن "موقف فرنسا من حصار قطر واضح منذ بداية الأزمة"، مستشهدا بتصريح للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارته للدوحة، مشيرا إلى "أن فرنسا منذ البداية دعت لرفع الحصار عن قطر، لأنها تعتبر أن العواقب الإنسانية للحصار وخيمة، ويجب ألا تستمر لفترة طويلة".

    وحول مشاركة طائرات "الرافال" في تأمين كاس العالم قطر 2022، قال السفير الفرنسي: "إن تأمين الأجواء القطرية جزء من تأمين البطولة، واعتقد أن الرافال سيكون لها دور بالطبع في هذا الصدد".

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    كأس العالم 2022, العلاقات القطرية الفرنسية, حصار قطر, مقاطعة قطر, الأزمة القطرية الخليجية, طائرات رافال, تنظيم كأس العالم 2022, استثمارات قطر, الديوان الأميري القطري, وزارة الدفاع القطرية, الإليزيه, الرئاسة الفرنسية, السفارة الفرنسية, إيمانويل ماكرون, تميم بن حمد آل ثاني, قطر, فرنسا
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