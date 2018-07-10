دعوة عاجلة من الإمارات والسعودية بشأن اليمن

وأكدت الإمارات التزام التحالف العربي في اليمن "بتحمل كامل مسؤولياته المتعلقة بحماية جميع المدنيين وخاصة الأطفال في اليمن"، حسب صحيفة البيان الإمارتية.
وتابعت زكي أن جهود التحالف مستمرة لتعزيز حماية الأطفال في اليمن وإعادة دمج من تم "تجنيدهم من قبل الميلشيات الحوثية".
وأكدت السعودية أن "جنيد الميليشيات الحوثية في اليمن، المدعومة من قبل إيران، للأطفال والزج بهم في ساحات القتال يمثل استهتارا فاضحا بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية"، حسب وكالة الأنباء السعودية.
ودعا سفير السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله بن يحيي المعلمي، مجلس الأمن إلى إدانة التصرف والجهات التي تدعم "هذه الميلشيات التي تسعى إلى الترويج لأجندتها الطائفية وفكرها الظلامي".
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