صاروخ باليستي من أنصار الله على السعودية... والدفاع الجوي يتصدى

أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن، قصف مدينة جازان لصناعات الأساسية والتحويلية المعروفة باسم "جازان الاقتصادية"، جنوب غربي السعودية بصاروخ باليستي من نوع بدر 1.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله"، في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء، 10 يوليو/تموز: "القوة الصاروخية تقصف مدينة جيزان الاقتصادية السعودية بصاروخ بدر1 الباليستي".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH الرئيس اليمني يؤكد للمبعوث الأممي رغبة حكومته والتحالف العربي في السلام

بدورها، أعلنت "قوات الدفاع الجوي السعودي أنها اعترضت صاروخا أطلقته ميليشيات الحوثي على محافظة الشقيق باتجاه جازان جنوب غربي البلاد"، وذلك وفقاً لقناة "العربية"

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد تركي المالكي، قال الجمعه الماضي، إن "قوات الدفاع الجوي السعودي رصدت إطلاق صاروخ باليستي من قبل أنصار الله باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية".وأضاف أن الصاروخ كان يتجه نحو مدينة جيزان، وتم إطلاقه لاستهداف المناطق المدنية،.

كما سقط عدد من العسكريين السعوديين بين قتيل وجريح بقصف شنه مسلحو جماعة "أنصار الله" على قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا عربيا دعما للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من "أنصار الله"، وتعلن الجماعة، بين وقت وآخر، إطلاق صواريخ باليستية تستهدف قوات هادي، ومواقع مدنية وعسكرية ومنشآت اقتصادية داخل الأراضي السعودية.