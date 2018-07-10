الجمعية الوطنية تطالب بإسقاط حكومة "هادي" في ختام دورتها الأولى بعدن

وقال البيان الختامي، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الثلاثاء 10 يوليو/تموز، إن رئاسة المجلس تكلف هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بالمطالبة من خلال مجالس المحافظات والمديريات لإسقاط الحكومة شعبيا.
وأكدت الجمعية الوطنية، على أولوية تأسيس مؤسسة إعلامية جنوبية تكون الرافعة الإعلامية الأولى لتضييق السماحة على الأقنية التي تشتغل على إرباك المشهد السياسي الجنوبي وخلخلته الإشاعات وبث خطاب الفرقة والخلاف.
ووضع البيان الختامي، تصورا لشكل للدولة الجنوبية بأن تكون دولة (فيدرالية) اتحادية بمقتضى دستور جنوبي ينظم العلاقة بين الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية الأخرى المستقلة قانونا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)