الجمعية الوطنية تطالب بإسقاط حكومة "هادي" في ختام دورتها الأولى بعدن

أصدرت الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي عدد من التوصيات في ختام أعمال دورتها الأولى التي عقدت بمدينة عدن، أهمها التأكيد على ضرورة استعادة الدولة الجنوبية.

وقال البيان الختامي، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الثلاثاء 10 يوليو/تموز، إن رئاسة المجلس تكلف هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بالمطالبة من خلال مجالس المحافظات والمديريات لإسقاط الحكومة شعبيا.

© REUTERS / Khaled Abdullah المبعوث الأممي إلى اليمن يصل عدن للقاء الرئيس هادي

وأكد البيان، على ضرورة تشكيل لجنة التهيئة لإعداد مسودة مشروع دستور دولة الجنوب الجديدة من عدد من الخبراء القانون الأكاديميين، وحذرت الجمعية حكومة الفساد من التصرف بأصول الدولة وحملتها المسؤولية التي تترتب على هذا العبث.

وأكدت الجمعية الوطنية، على أولوية تأسيس مؤسسة إعلامية جنوبية تكون الرافعة الإعلامية الأولى لتضييق السماحة على الأقنية التي تشتغل على إرباك المشهد السياسي الجنوبي وخلخلته الإشاعات وبث خطاب الفرقة والخلاف.

ووضع البيان الختامي، تصورا لشكل للدولة الجنوبية بأن تكون دولة (فيدرالية) اتحادية بمقتضى دستور جنوبي ينظم العلاقة بين الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية الأخرى المستقلة قانونا.