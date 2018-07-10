قرقاش: لقاء ولي عهد أبوظبي ووزير الخارجية الأمريكي كان مميزا

القاهرة — سبوتنيك. ووصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، المقابلة بـ"المميزة"، مؤكداً أن الشراكة التاريخية بين البلدين "تتجه إلى مزيد من العمق".
وكان وزير الخارجية الأمريكي وصل أبوظبي، اليوم، وعقد اجتماعا مع الشيخ محمد بن زايد، وذلك ضمن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويناقش بومبيو في أبوظبي، إضافة إلى العلاقات الثنائية، التطورات الدولية والإقليمية.
وأصبحت الإمارات المحطة الرابعة في جولة بومبيو الآسيوية، والتي شملت كوريا الشمالية واليابان وأفغانستان.
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