قرقاش: لقاء ولي عهد أبوظبي ووزير الخارجية الأمريكي كان مميزا

أجرى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في أبوظبي، اليوم الثلاثاء، مباحثات شملت عدة ملفات ذات اهتمام مشترك.

القاهرة — سبوتنيك. ووصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، المقابلة بـ"المميزة"، مؤكداً أن الشراكة التاريخية بين البلدين "تتجه إلى مزيد من العمق".

© AP Photo / Kamran Jebreili قرقاش: أمريكا تسلك الطريق الصحيح تجاه إيران

وكتب قرقاش، عبر حسابه على "تويتر"، "مقابلة مميزة للشيخ محمد بن زايد مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو .. اتفاق وتوافق حول كافة الملفات المطروحة، وشراكة تاريخية تتعمق".

وكان وزير الخارجية الأمريكي وصل أبوظبي، اليوم، وعقد اجتماعا مع الشيخ محمد بن زايد، وذلك ضمن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويناقش بومبيو في أبوظبي، إضافة إلى العلاقات الثنائية، التطورات الدولية والإقليمية.

وأصبحت الإمارات المحطة الرابعة في جولة بومبيو الآسيوية، والتي شملت كوريا الشمالية واليابان وأفغانستان.