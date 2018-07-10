أنباء عن اتفاق بين الدولة السورية والمسلحين في مناطق جديدة بريف درعا

أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا" أنباء عن اتفاق بين الدولة السورية والمجموعات المسلحة في كل من سملين، كفر شمس، كفر ناسج، وعقربا بريف درعا الشمالي.

وأوضحت الوكالة أن الاتفاق ينص على "تسليم المجموعات الإرهابية السلاح الثقيل والمتوسط وتسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية وإعادة مؤسسات الدولة إلى المناطق المذكورة والمساعدة على عودة من خرج منها".

© Sputnik . Bassem haddad "سانا": تحركات الإرهابيين في الجنوب السوري تتم تحت حماية إسرائيلية

ويبدأ تطبيق الاتفاق ابتداء من ظهر يوم غد الأربعاء.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن بلدة المطية السورية الواقعة في أقصى جنوب محافظة درعا انضمت إلى بلدات المصالحة الوطنية.

وكان أغلب قادة الجماعات المسلحة في محافظة درعا بجنوب سوريا انضموا للقوات الحكومية، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن التوصل لاتفاق مع تلك الجماعات للانسحاب من المحافظة.

وقام الجيش الروسي بنقل المساعدات الإنسانية إلى البلدات الجنوبية، حيث تم توزيع المواد على السكان.