أنباء عن اتفاق بين الدولة السورية والمسلحين في مناطق جديدة بريف درعا

وأوضحت الوكالة أن الاتفاق ينص على "تسليم المجموعات الإرهابية السلاح الثقيل والمتوسط وتسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية وإعادة مؤسسات الدولة إلى المناطق المذكورة والمساعدة على عودة من خرج منها".
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن بلدة المطية السورية الواقعة في أقصى جنوب محافظة درعا انضمت إلى بلدات المصالحة الوطنية.
وكان أغلب قادة الجماعات المسلحة في محافظة درعا بجنوب سوريا انضموا للقوات الحكومية، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن التوصل لاتفاق مع تلك الجماعات للانسحاب من المحافظة.
وقام الجيش الروسي بنقل المساعدات الإنسانية إلى البلدات الجنوبية، حيث تم توزيع المواد على السكان.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)