الجيش السوري يستعيد بلدة غرز وصوامعها جنوب شرق درعا

استعاد الجيش السوري السيطرة على بلدة غرز وصوامعها جنوب شرق درعا المدينة وحي الجمرك القديم و"كتيبة الهجانة" جنوب غرب المدينة، وذلك بعد سنوات على سيطرة الفصائل المسلحة عليها.

درعا — سبوتنيك. وقال قائد عسكري سوري لوكالة "سبوتنيك" إن "الجيش السوري استعاد بلدة غرز وصوامع الحبوب الموجودة على أطراف البلدة الواقعة جنوب شرق درعا المدينة وحي الجمرك القديم وكتيبة الهجانة" جنوب غرب المدينة.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن وحدات الهندسة التابعة للجيش السوري باشرت عمليات تمشيط المناطق المسيطر عليها حديثا لتعثر في صوامع غرز على عتاد ثقيل خلفته المجموعات المسلحة وراءها.

وبحسب القائد العسكري فقد خاض الجيش السوري معارك عنيفة في هذه المناطق ضد المسلحين الذين ينتمون إلى "جبهة النصرة" والفصائل المتحالفة معها.

واستأنف الجيش السوري، عملياته العسكرية، بريف درعا الشرقي، بعد إفشال المسلحين المفاوضات لتجنيب ريف درعا من العمل العسكري وذلك بعد أن رفض المسلحون تسليم السلاح الثقيل والمتوسط وفرضوا شروطا بالبقاء السلاح وانسحاب الجيش السوري من المناطق التي سيطر عليها مؤخرا واحتفاظ المسلحين بإدارة تلك المناطق.

ومنذ بدء العملية العسكرية في جنوب سوريا، بدأ النازحون السوريون يتوجهون نحو الحدود الأردنية طلباً للجوء، لكن الأردن الذي أعلن إغلاق حدوده مع سوريا تماماً منذ العام 2016، رفض السماح للنازحين بالدخول، فيما دعت الأمم المتحدة في الأردن، الحكومة السورية بأن تستجيب لطلب الأمم المتحدة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.