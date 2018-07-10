في ذكرى تحريرها من "داعش"... متى يتم إعمار الموصل

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" عبر برنامج البعد الآخر، أن إعادة إعمار العراق "لم تبرح مكانها حتى الآن منذ تحريرها من قبضة التنظيم الإرهابي، بسبب حجم الدمار الذي خلفته الحرب معه وتحديدا في المناطق القريبة من نهر دجلة".
من جانبه يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد عبد الرحمن المشهداني، أن أحد أسباب التأخر في إعادة إعمار الموصل هو انتظار الحكومة العراقية لمساعدات الدول المانحة، مما دفع الحكومة لعدم إدراجها في موازنة 2018 ما يخصص لإعمار الموصل.
كما أشار المشهداني إلى الصراعات السياسية في الحكومة العراقية والانتخابات، التي أجريت في مايو / أيار الماضي وتأثيرها على هذا الملف.
وتطرق المشهداني في حديثه لإحدى الحلول العاجلة لهذه الأزمة والخاص بموازنة الحكومة في 2018، وذلك بتشريع برلماني مع أول جلسات انعقاد البرلمان القادم للاستفادة من الفائض في موازنة 2018 لأن نينوى وفق وصفه هي ورشة العراق الصناعية.
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