ضوابط سعودية جديد لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي

ومن بين هذه الضوابط منع ظهور مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بدون رخصة تجدد سنويا في حال ممارستهم أنشطة إعلامية عبر حساباتهم، وأوضحت الوزارة أنها بصدد عمل وثيقة تنص على الإلتزام بالمعايير الأخلاقية والقيم الدينية والعادات الاجتماعية، بحسب عدد من وسائل الإعلام السعودية.

"الإعلام" تعد وثيقة لتنظيم عمل المؤثرين في مواقع التواصل لوضع ضوابط تنص على الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقيم الدينية والعادات الاجتماعية. pic.twitter.com/8HJasgkkfn — أخبار عاجلة (@News_Brk24) July 10, 2018

​وتضمنت المقترحات الواردة في الوثيقة إلزام المؤثرين في مواقع التواصل بالحصول على رخصة في حال ممارستهم أنشطة إعلامية عبر حساباتهم، على أن يتم تجديد الرخصة سنوياً لضمان التزام هؤلاء المؤثرين بالمصداقية والموضوعية.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy تغييرات جوهرية في وسائل الإعلام السعودية

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام الدكتور عبدالله المغلوث، خلال لقاء على قناة "الإخبارية" السعودية، إن وزير الإعلام وجه بالعمل مع الجهات ذات العلاقة للإعلان عن رخصة المؤثرين، لضمان تثقيف المستهلكين والتأكيد على أن أي منتج يتم الإعلان عنه يكون واضحا بالنسبة للمتلقي، وليستطيع المتلقي التفريق بين الإعلان وبين التغطية العادية.

وحول صدور بعض الإساءات للمجتمع من مشاهير مواقع التواصل، أكد المغلوث أن الوزارة تعمل في المقام الأول على خدمة المتلقي في المملكة، مشيراً إلى أنه سيتم منع أي تعديات تجاوزات أخلاقية.

وأشار إلى أن بعض المؤثرين لا يراعي حساسية بعض المواضيع ولا يهتم بالمادة التي يقدمها أو المنتج الذي يعلن عنه، مؤكداً أن الرخصة ستعمل على تقنين هذه المسألة.

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أطلقت مبادرة الميثاق الأخلاقي للتواصل الاجتماعي في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وتهدف إلى تشكيل وصوغ ميثاق تفاعلي ومرجع موحد للإعلام الرقمي في المملكة إلى جانب إيجاد ثقافة إعلامية متميزة في قنوات الحوار، فيما عكفت على إعداد مسودة للميثاق الأخلاقي بمشاركة المؤثرين في عدد من مناطق المملكة.



