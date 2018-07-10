القوات اليمنية الحكومية تسيطر على مديرية التحيتا بالحديدة

تواصلت المعارك بين القوات اليمنية المشتركة المدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، أن معارك دارت اليوم، الثلاثاء، شرق مدينة التحتيا باتجاه مدينة زبيد جنوب الحديدة، تمكنت خلالها ألوية العمالقة من السيطرة على مثلث التحيتا زبيد".

© REUTERS / Khaled Abdullah المبعوث الأممي إلى اليمن يصل عدن للقاء الرئيس هادي

وأضاف أن "قوات العمالقة قطعت خطوط الإمداد للميليشيا الحوثية بين مديريات التحيتا وزبيد وبيت الفقية بشكل نهائي".

وأشار إلى "تعرض مدينة التحيتا إلى قصف عشوائي ومكثف من قبل الميليشيا الحوثية أسفر حتى اليوم عن مقتل 12 مدنياً وإصابة آخرين".

وكان الجيش اليمني قد أعلن الأحد الماضي، استعادة التحيتا من قبضة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وأنه يباشر تمشيط محيطها من مسلحي الجماعة، والتقدم إلى مشارف مديرية زبيد من الجهة الجنوبية والجنوبية الغربية.

وتعد التحيتا هي المديرية الثالثة في محافظة الحديدة التي تسيطر عليها القوات الحكومية من بين 26 مديرية، بعد استعادة الخوخة وحيس، في حين تتوغل في مديريات الدريهمي وبيت الفقية والحوك.