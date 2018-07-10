انقطاع الاتصالات عن أجزاء في الحديدة بسبب حفر خنادق

انقطعت خدمة الاتصالات والإنترنت عن أجزاء واسعة من محافظة الحديدة، غربي اليمن، بسبب حفر مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) خنادق دفاعية مع تقدم القوات الحكومية.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر في فرع اتصالات الحديدة لوكالة "سبوتنيك" إن "كابل الألياف الضوئية تعرض للقطع، اليوم، في مديرية المنصورية، شرق الحديدة، جراء حفر مسلحي "أنصار الله" خنادق على مداخل المدينة، ما أدى إلى انقطاع الاتصالات السلكية والخليوية والإنترنت عن مديريات المنصورية، وبيت الفقية، والدريهمي، وزبيد في الحديدة، إضافة إلى أجزاء من محافظة ريمة المجاورة".

ووفقاً للمصدر "توجهت فرق فنية لإصلاح الكابل، وإعادة الاتصالات والانترنت".

ويعد الانقطاع هو الثاني خلال أسبوع، حيث تعرض كابل الألياف الضوئية بمديرية المراوعة، في 4 يوليو/تموز الجاري، إلى ثلاثة أقطاع، جراء حفر مقاتلي "أنصار الله" خنادق دفاعية، ما أدى إلى خروج أكثر من 80 بالمائة من السعات الدولية للإنترنت في اليمن عن الخدمة.

يذكر أن مسلحي "أنصار الله" حفروا، حسب مصادر في السلطة المحلية، عشرات الخنادق في مدينة الحديدة والمديريات الجنوبية والشرقية، بعد إعلان القوات الحكومية إطلاق عملية "النصر الذهبي"، في 13 يونيو/حزيران الفائت، لاستعادة السيطرة على الحديدة، وميناءها الاستراتيجي.