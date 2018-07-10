الجمارك السعودية توضح سبب دخول "الدمية الشبيهة بالأطفال" إلى المملكة (فيديو)

وردت الهيئة العامة للجمارك السعودية، على تساؤلات العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، حول إجازة دخول هذه الدمية للمملكة.
بالفيديو.. "الجمارك" تطلع "عاجل" على كيفية دخول الدمية الشبيهة بالبشر— صحيفة عاجل (@ajlnews) July 10, 2018
— متحدث الجمارك رد على المخاوف من استخدام الدمية في التسول، قائلا: "ذلك يعد إساءة استخدام، وإساءة الاستخدام لا يعتبر مبررا للمنع، ما دامت غير مخالفة".
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وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للجمارك السعودية، عيسى العيسى، أنه تم تطبيق التعليمات التي تقضي بإجازة الدمى والمانيكان، بشرط ألا تكون محتوية على مناظر فاضحة، تتنافى مع العقيدة الإسلامية، وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية.
وحول مخاوف البعض من استخدام تلك الدمية في عمليات التسول، أوضح العيسى أن ذلك يعد إساءة استخدام للسلعة، قائلا:
وكما تعلمون، فإن إساءة استخدام السلعة لا يعتبر مبررًا للمنع، ما دامت غير مخالفة.
وقال العيسى إنه سبق ورود دمية أطفال عن طريق جمرك البريد، في محافظة جدة، وتم إجازتها، بتاريخ 28 يونيو/حزيران، وذلك لعدم وجود ملاحظات عليها.
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