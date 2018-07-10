الجمارك السعودية توضح سبب دخول "الدمية الشبيهة بالأطفال" إلى المملكة (فيديو)

أثار انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، لدمية، شبه بشرية، لطفل رضيع، ردود فعل واسعة، وذلك بسبب الشبه الكبير بينها وبين الأطفال الرضع، ومخاوف استخدامها في التسول في السعودية.

وردت الهيئة العامة للجمارك السعودية، على تساؤلات العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، حول إجازة دخول هذه الدمية للمملكة.

بالفيديو.. "الجمارك" تطلع "عاجل" على كيفية دخول الدمية الشبيهة بالبشر



— متحدث الجمارك رد على المخاوف من استخدام الدمية في التسول، قائلا: "ذلك يعد إساءة استخدام، وإساءة الاستخدام لا يعتبر مبررا للمنع، ما دامت غير مخالفة".



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— pic.twitter.com/zCrApReRz4 — صحيفة عاجل (@ajlnews) July 10, 2018

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للجمارك السعودية، عيسى العيسى، أنه تم تطبيق التعليمات التي تقضي بإجازة الدمى والمانيكان، بشرط ألا تكون محتوية على مناظر فاضحة، تتنافى مع العقيدة الإسلامية، وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية.

وحول مخاوف البعض من استخدام تلك الدمية في عمليات التسول، أوضح العيسى أن ذلك يعد إساءة استخدام للسلعة، قائلا:

وكما تعلمون، فإن إساءة استخدام السلعة لا يعتبر مبررًا للمنع، ما دامت غير مخالفة.

وقال العيسى إنه سبق ورود دمية أطفال عن طريق جمرك البريد، في محافظة جدة، وتم إجازتها، بتاريخ 28 يونيو/حزيران، وذلك لعدم وجود ملاحظات عليها.