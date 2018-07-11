السراج يطالب مجلس الأمن الدولي بمراجعة إيرادات المصرف المركزي الليبي

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة فنية تحت إشراف الأمم المتحدة، لمراجعة الإيرادات والمصروفات لدى "البنك المركزي الليبي" في طرابلس في الغرب الليبي، والبيضاء بالشرق الليبي.

© REUTERS / POOL مسؤولون: ليبيا أصبحت ساحة للتنازع بين إيطاليا وفرنسا

طرابلس – سبوتنيك . وقال السراج، في بيان صحفي حصلت وكالة " سبوتنيك "، على نسخة منه، أمس، الثلاثاء، 10 يوليو/تموز:"نوجه رسالتنا إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، لإبلاغهم بأننا في الوقت الذي كنا نستعد فيه لإطلاق حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتنفيذ برامج عملية لحل الأزمات والمختنقات، التي تمر بها البلاد منذ أعوام، فوجئنا بالأحداث الأخيرة، غير المشروعة، بمنطقة الهلال النفطي، وما تلاها من تداعيات، أوقفت تصدير النفط من تلك المنطقة، التي بلا شك تعرض الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد للانهيار".

وقال البيان: "طالب المجلس الرئاسي بالتحقيق في تعاملات المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء ليخدم الصالح العام، كما أنه يجلي حقيقة الوضع المالي برمته، أمام الجميع، لتبيان كافة ما أنفق خلال الفترة السابقة من أي مؤسسة أو جسما كان، دون استثناء".

واعتبر السراج، في بيانه، أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية في الدولة على قاعدة سليمة، لا يشوبها قصور في المعلومات، وتعزز الثقة في أداء هذه المؤسسات من أجل توفير الخدمات الأساسية للمواطن وانتعاش اقتصاد الدولة ودعم الاستقرار.

وأعلن أمين سر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، فتحي عقوب، يوم الخميس الماضي، أن ديوان المحاسبة لم يراجع الحساب الختامي للدولة الليبية ومؤسساتها، منذ العام 2007، مشيرا إلى وجود 300 مليار دينار صرفت في ميزانيات عامة، أو ترتيبات مالية، ولا نعلم، حتى اللحظة، أين ذهبت، وما هي أوجه الفساد التي تناولها تقرير ديوان المحاسبة".