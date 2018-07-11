ليبيا...حرس المنشآت النفطية ينفي أنباء تعرض أحد حقولها لهجوم إرهابي

نفى اللواء ناجي المغربي، آمر جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى والشرقية، التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عن وقوع هجوم إرهابي على حقل "الناقة"، في حوض زلة النفطي.

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بنغازي – سبوتنيك . وقال المغربي، في بيان صحفي حصلت وكالة " سبوتنيك "، على نسخة منه، أمس، الثلاثاء، 10 يوليو/تموز: "ليس هناك أي هجوم علي حقل الناقة، الواقع في حوض زلة النفطي، التابع لشركة الهروج للعمليات النفطية، من قبل جماعات الإرهابية".

وأضاف البيان: "دوريات جهاز حرس المنشآت النفطية مستمر في أداء مهامه المكلف بها"، مشيرا إلى أنه تم تمشيط الحقل بالكامل والمناطق المجاورة له، من قبل سرية مرادة المقاتلة، التابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية".

وطالب آمر جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى والشرقية وسائل الإعلام بتحري الصدق والدقة في نقل الأخبار"، مثمنا الجهود المبذولة من قبل سرية مرادة المقاتلة من أجل الحفاظ علي أموال الليبيين.