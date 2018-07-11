اليمن...هجوم واسع للقوات الحكومية في تعز

تمكنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي، من تحقيق تقدم في معاركها مع أنصار الله "الحوثيين" بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأكد مصدر عسكري في محافظة تعز لوكالة "سبوتنيك" سيطرة قوات الجيش، اليوم الأربعاء 11 يوليو / تموز، على كافة مواقع "نقيل الصلو، ووادي موقعة"، باتجاه خط الدمنة في مديرية الصلو جنوب تعز، خلال هجوم واسع أوقع 16 قتيلا وجريحا من "أنصار الله"، بينما تم أسر 3 منهم".

وأشار إلى أن طيران التحالف قصف بغارات تعزيزات لـ"أنصار الله" ومواقع أسفل "نقيل الصلو" وفي "سائلة موقعة" أسفرت عن إعطاب 4 آليات وسقوط قتلى وجرحى.

لكن مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، نفى، لوكالة "سبوتنيك"، سيطرة قوات الرئيس هادي على نقيل الصلو جنوب تعز.

وذكر المصدر أن زحفا واسعا نفذته قوات هادي على "نقيل الصلو" ومواقع في محيطه بإسناد مكثف من طيران التحالف، تمكنت خلاله من السيطرة على موقعين ومدرسة النجاح، قبل أن يتمكن مقاتلو "أنصار الله" من استعادتها وكسر الزحف، وإلحاق خسائر كبيرة بالمهاجمين".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا منذ 26 مارس / آذار 2015 دعما للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة "أنصار الله" الحوثيين.

وتعلن "أنصار الله"، بين وقت وآخر، إطلاق صواريخ باليستية تستهدف قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومواقع مدنية وعسكرية ومنشآت اقتصادية داخل الأراضي السعودية.

وتتهم الرياض إيران بتزويد "الحوثيين" بتقنيات أسلحة وصواريخ باليستية، وطائرات مسيرة دون طيار، تستخدم لشن هجمات، بالإضافة إلى مراكب مفخخة تهدد الملاحة الدولية، وهو ما تنفيه طهران.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل وجرح مئات آلاف المدنيين اليمنيين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.